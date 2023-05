Вечерва е второто полуфинале на Евровизија, овие 16 земји бараат пат до финалето

Откако се познати имињата на првите десет полуфиналисти на овогодинешниот Избор за песна на Евровизија, за денеска е закажана втората полуфинална вечер каде ќе видиме 16 нови изведувачи кои исто така ќе се обидат да си го најдат своето место во големото финале во сабота.

Во второто полуфинале ќе настапат претставниците на Данска, Ерменија, Романија, Естонија, Белгија, Кипар, Исланд, Грција, Полска, Словенија, Грузија, Сан Марино, Австрија, Албанија, Литванија и Австралија. Украинската пејачка Џулија Санина, актерката Хана Вадингам и пејачката Алеша Диксон ги водат гледачите низ програмата, а во финалето ќе им се придружи и популарниот ТВ водител Греам Нортон.

Данска оваа година ја претставува Рајли со песната Breakinполуфиналеg My Heart, а оваа голема ѕвезда на социјалните мрежи го објави својот деби-сингл Let It Ring во нејзината земја пред само две години. Песната беше толку успешна што Рајли најде обожаватели на топ листите на Јужна Кореја, има 11 милиони следбеници на ТикТок и се надева на глас од секој од нив.

Брунета, пејачка која пее од четиригодишна возраст, доаѓа од Ерменија на сцената на Евровизија со песната Future Lover. На 15 години ја напиша својата прва песна, а на 18 го издаде својот деби-сингл Love The Way You Feel. Таа е и членка на женската група En Aghjiknery, а настапува и со бендот Project12.

Теодор Андреј е романскиот претставник кој дојде на Евровизија со песната Д.Г.Т. (Исклучено и вклучено), по победата на романскиот национален изборен натпревар. Тој е пејач, композитор и актер, со долга листа на театарски и гласовни заслуги, а негов заштитен знак е неговиот препознатлив рок вокал, кој ќе го прикаже и во оваа прилика.

Грција ја претставува 16-годишник

Естонската претставничка Алика отсекогаш сакала да се учествува на музички натпревари, а на Евровизија ќе ја изведе песната Bridges. Таа е талентиран брејкденсер, рапер и боксер, но својот талент за пеење ќе го демонстрира на сцената во Ливерпул.

Белгискиот пејач Густаф не е непознат за Евровизија, тој веќе беше придружен вокал на двајца претходни изведувачи, Hooverphonica во 2021 година и Сенек во 2018 година, а сега ја претставува својата земја со песната Поради тебе (Because Of You). Со музика се занимава повеќе од 20 години, а првиот договор за снимање го потпишал на 18 години.

Ендрју Ламброу оваа година го претставува Кипар со песната Break A Broken Heart. Неговото присуство на социјалните мрежи и постојано растечката база на фанови му донесоа импресивен број прегледи и следбеници, што сигурно ќе му донесе гласови.

Диља е претставничка на Исланд, која таму на сцената се појави дури на почетокот на оваа година, а ќе ја пее песната Power. Да се ​​биде ново име на големата сцена понекогаш може да биде предизвик, но тоа не ја одврати оваа млада и моќна кантавторка бидејќи таа брзо стана омилена на обожавателите со нејзината порака за само-подобрување и враќање на сопствената моќ.

Виктор Верникос има само 16 години и е најмладиот од изведувачите кои досега ја претставувале Грција на Евровизија, но има големи соништа кои ќе се обиде да ги оствари со песната What They Say. Потекнува од музичко семејство, мајка му свири на пијано, а татко му труба.

Пат до финалето вечерва бараат и Словенците

Полска ја претставува Бланка, полуполска, полубугарска пејачка, која ќе ја изведе песната Соло. Откако ја напиша својата прва песна на 14-годишна возраст додека живееше во полскиот град Шчечин, Бланка знаеше дека сака да биде поп-ѕвезда, па отиде со нејзината мајка во САД каде што помина четири години усовршувајќи го својот талент. Едно од местата каде што настапуваше беше клубот The Bitter End, каде Лејди Гага ја започна својата кариера.

Од Словенија на сцената на Евровизија доаѓа бендот Џокер аут во состав Бојан, Јуре, Крис, Јан и Наце и тие се една од најуспешните словенечки групи, а ќе ја отпеат песната Carpe Diem. Нивниот енергичен, но заводлив звук го освои Балканот и тие се познати по бројните распродадени концерти. Тие самите ја напишаа песната и велат дека сите се големи фанови на Евровизија.

Иру е претставничката на Грузија која ќе ја изведе песната Ехо. Родена и израсната во главниот град на Грузија, Тбилиси, 22-годишната Иру вели дека со музика се занимава уште од раното детство, а едно од нејзините омилени спомени е учеството и победата на детскиот Евросонг во 2011 година со нејзиниот бенд Кенди.

Сан Марино годинава го претставува алт-рок бендот Piqued Jacks со песната Like An Animal, потекнуваат од мало тосканско село, но тоа не ги спречи да се појават на најголемото музичко натпреварување.

Австриските претставници Теја и Сален ги поврзуваше токму љубовта кон Евровизија, на чија сцена ќе ја отпеат песната Who The Hell Is Edgar?. Ова ќе им го оствари сонот, бидејќи веќе неколку пати се обидоа да стигнат до оваа фаза, но немаа среќа, барем досега.

Австралија го избра кандидатот без натпревар

Албина Кељменди ја разбуди албанската естрада со својот жесток вокал, а токму таа ја претставува својата земја на овогодинешниот Евросонг со песната Дује. Поминала низ разни музички натпревари низ Европа, а талентираната пејачка отсекогаш била опкружена со песна, растела во куќа на професионални музичари, а на сцената ќе и се придружува и нејзиното семејство. Нивната песна зборува за улогата на љубовта во семејството и за надминување на сите предизвици кои ги носи животот.

Втората среќа на Евровизија ќе ја проба Моника Линките од Литванија, која претходно во 2015 година се натпреваруваше заедно со Ваидас Баумил со песната This Time, а годинава ќе настапи со Stay. Песната се заснова на локалниот фолклор, со линии често користени во литванските народни танци.

Војаџер, петчлен бенд, на Евросонг пристигна од далечната Австралија со песната Promise. Сите тие се големи фанови и се обидоа да победат неколку пати, најблиску до кои дојдоа минатата година кога го освоија второто место на Австралија одлучува. Препознавајќи го нивниот ентузијазам, привлечност и талент, австралиската телевизија SBS ги избра да одат во Ливерпул без национален натпревар.

Во првото полуфинале, во финалето на Евровизија што ќе се одржи во сабота на 13 мај се пласираа претставниците на Хрватска, Молдавија, Швајцарија, Финска, Чешка, Израел, Португалија, Шведска, Србија и Норвешка.