Ураганот Милтон ја опустоши Флорида, има загинати

Ураганот Милтон, кој ја пустоши Флорида, сега е ураган од прва категорија. Речиси 2,8 милиони домови се без струја. Најзначајните прекини се во округот Сарасота. Повеќе домови се очекува да останат без струја додека Милтон се упатува кон источниот брег на Флорида.

Издадено е предупредување за големи поплави опасни по живот за речиси два милиони луѓе, вклучително и Тампа, Св. Петербург и Клирвотер.

Новинарите на Си-Ен-Ен објавија дека во Тампа почнуваат да се прелеваат одводи, канализации и канализации, исфрлајќи вода на улиците, додека налетите на ветрот понекогаш се толку силни што ги тресат ѕидовите и прозорците.

Има „повеќе смртни случаи“ во Св. Луси, на брегот на Атлантскиот Океан на државата, откако торнадо ја погоди областа, објави огранокот на Си-Ен-Ен, WPTV.

Бројот на домови без струја би можел да продолжи да расте бидејќи Милтон, сега ураган од прва категорија, се движи кон источниот брег на Флорида. Колкава е штетата се уште не е утврдена бидејќи надлежните чекаат да се раздени за да направат првични проценки.

Најмалку 19 торнада

„Најмалку 19 торнада беа потврдени на Флорида и 116 предупредувања за торнада беа издадени низ целата држава бидејќи Милтон се приближуваше до копното како ураган од трета категорија во близина на округот Сарасота“, рече гувернерот на Флорида, Рон Де Сантис, на брифинг во средата навечер, според Си-Ен-Ен.

3 Tornadoes drop at the same time

„Може да има момент кога мислите дека бурата поминала. Ако бурата одеднаш се промени од апсолутно страшна и ужасна во целосно мирна, веројатно сте во окото на торнадото. Ве молиме останете на место и не излегувајте“, рече Гатри. на брифинг.

Милтон е петтиот ураган што паѓа во САД оваа година, повеќе отколку од 2021 до 2023 година заедно. Пред него беа Категорија 1 Берил и Деби, Френсин Категорија 2 и Хелена Категорија 4.

„Она што ќе го најдеме наутро се веројатно тела“

Во Брадентон, Флорида шефот на градската полиција разговарал со новинарите на Би-Би-Си неколку часа по пристигнувањето на ураганот Милтон. Мелани Беван вели дека нејзините колеги ги поминале последните три дена евакуирајќи ја канцеларијата.

Нејзиниот тим префрли повеќе од 45.000 парчиња имот, докази, оружје и опрема на безбедна локација – „сето тоа во подготовка за денес“, вели таа. Беван и другите полицајци моментално се во новата зграда, спроти полициската управа, која е изградена да издржи урагани од петта категорија, гледајќи како подигнувањето на нивото на морето драматично го зголемува нивото на водата на реката што минува низ градот.

„Нивото на водата веќе е зголемено за еден метар и сè уште се опоравуваме од ураганот Хелена, кој не погоди минатата недела“, вели тој.

Беван додава дека во првите неколку часа од пристигнувањето на Милтон имало „значителни ветрови“, но дека „ова второ полувреме е многу полошо“.

„Тоа нè удира силно, снимаме удари на ветер од 180 km/h. Гледаме покриви како летаат, дрвја летаат наоколу. Тоа е прилично грдо таму“, додава тој.

Category 4 Hurricane Milton is approaching the west coast of Florida and is expected to hit the Tampa Bay region on Wednesday night.

❗️🌀🇺🇲 – A security camera captured the moment an apparent tornado passed through a home in Fort Myers, Florida.

Запрашан за плановите за спасување на оние кои избраа да не се евакуираат, Беван вели: „Мислам дека тоа нема да биде спас откако бурата ќе стивне… Она што веројатно ќе го најдеме наутро се тела“.

Таа вели дека полицајците им рекле на жителите да го напишат своето име и името на нивните најблиски на рацете со црно фломастер „за да најдеме некој да дојде да ги земе нивните тела“.

(Видео) Ураганот уништи еден од најубавите стадиони во Америка

Ураганот Милтон ослабе до ураган од прва категорија околу 12:30 часот по локално време, откако ветровите ослабнаа до 145 км/ч.

Според американскиот национален центар за урагани, ураганот стигна на копното во средата навечер на Флорида како бура од трета категорија, и ќе продолжи да предизвикува поројни поплави и бури опасни по живот, оставајќи повеќе од еден милион луѓе без струја и многу мртви.

Ураганот удри на копното во близина на Сиеста Ки, јужно од Тампа, со максимална брзина на ветерот од околу 200 километри на час, објави Си-Ен-Ен.

Сцените на социјалните мрежи се застрашувачки.

Оштетени беа и спортските објекти, меѓу кои и еден од најубавите стадиони во Америка – Тропикан Филд, кој беше тешко оштетен во ураганот.

OMG. We all had a collected gasp when we saw this from our reporter. The fabric on the roof of Tropicana Field is shredded. #StPete #Milton pic.twitter.com/36UKLO9cK6

Стадионот е познат по својот познат покрив од фиберглас, кој им дава необично искуство на сите фанови кои гледаат бејзбол натпревари во живо, тој беше целосно уништен во налетите на разорниот ураган.

Стадионот требаше да служи како место каде што ќе се носат повредени луѓе и ќе служи како база за илјадници служби за итни случаи. Од градот велат дека никој не е повреден кога покривот се симнал од стадионот. Официјалните лица бараат од луѓето да ја избегнуваат областа.

The roof at Tropicana Field is being ripped off by Hurricane Milton.

It was being used as a base camp for first responders during the storm.

🎥 via @PageWebber pic.twitter.com/q3RaOxTSxe

— John Sparaco (@JohnSparaco) October 10, 2024