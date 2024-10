Ураганот Кирк денеска ќе зафати и дел од Балканот: Хаос во Шпанија и Португалија

Дел од Балканот, поточно Бугарија, денеска ќе биде зафатен од ураганот Кирк, кој вчера предизвика хаос во Европа.

Ураганот Кирк вчера погоди делови од Португалија, Шпанија и Франција, при што загина едно лице.

Во Португалија вчера беа забележани удари на ветер од 225 километри на час, а во некои делови беше толку силен што дури и преврте чамци.

Бугарскиот климатолог Симеон Матев изјави дека опашката на овој ураган подоцна денеска ќе зафати делови од земјата.

Paris faces widespread flooding as the remnants of Hurricane Kirk, now a storm, strike western Europe.

The Seine-et-Marne department issued a red alert for flood risks.

In Pommeuse waters rose to 3.74m, surpassing the 2016 record of 3.42m.

Hundreds of homes were evacuated and… pic.twitter.com/rkYGtnnNzV

— Viory Video (@vioryvideo) October 11, 2024