Украински ракети го уништија штабот на руската Црноморска флота на Крим (Видео)

Украина изврши огнен ракетен напад во петокот врз главниот штаб на руската Црноморска флота, при што загина еден војник, соопшти руското Министерство за одбрана. Фотографиите и видеото покажаа големи облаци чад над зградата во Севастопол во анектираниот Крим.

Гувернерот на Севастопол поставен од Русија, Михаил Развозаев, рече дека никој не е повреден надвор од запалениот штаб и не даде информации за други жртви. Пожарникарите се бореа со огнот, а беа донесени повеќе сили за итни случаи, што укажува дека пожарот може да биде масивен.

Жителите на Севастопол изјавија дека слушнале експлозии на небото и виделе чад, објавија руските медиуми. Сликите циркулирани во украинските канали Телеграм покажаа облаци од чад над морскиот брег. Шрапнелите беа расфрлани стотици метри околу штабот, објави новинската агенција Тасс.

Министерството за одбрана соопшти дека пет проектили биле соборени од руски системи за противвоздушна одбрана како одговор на нападот врз Севастопол. Според Развозаев, парче од еден од соборените проектили паднало во близина на театарот Луначарски.

Зградата на штабот на Црноморската флота претрпе значителна штета. Судејќи според фотографиите, наводно направени на местото на ракетниот напад во Севастопол, уништени се покривот и најмалку еден горен кат од зградата. Михаил Развозаев изјави дека цивилната инфраструктура околу штабот на возниот парк не е оштетена, а луѓето на улицата не се повредени. „Дури и скршеното стакло сè уште не е снимено“, рече шефот на Севастопол.

Развозаев рече дека цивилната инфраструктура не е оштетена, но не го спомна ударот врз седиштето на флотата.

Тој првично ги предупреди жителите на Севастопол дека е можен нов напад и ги повика да не ги напуштаат зградите или да одат во центарот на градот. Тој подоцна рече дека повеќе нема никаква закана од воздушен напад, но ги повтори повиците да не се оди во централниот дел на градот, велејќи дека патиштата се затворени и дека во тек се неодредени „специјални напори“.

Полицијата побара од жителите да го напуштат централниот дел на градот.

Another video of the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol. pic.twitter.com/mGHd6Vi81y

— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023