Украина го потврди нападот на рускиот брод „Комуна“, стар дури 111 години, но се уште во служба

Рускиот помошен брод „Комуна“ се запали на 21 април во пристаништето во привремено окупираниот Севастопол поради акциите на украинската морнарица.

„Ова се случи со директно учество на украинската морнарица. Се разјаснува обемот на штетата на бродот, но според прелиминарните информации, бродот повеќе не е подготвен да ги извршува своите задачи“, изјави капетанот од трета класа Дмитро Плетенчук, портпарол. за украинската морнарица.

Портпаролот на украинската морнарица Дмитро Плетенчук изјави дека слични инциденти ќе се повторат во инфраструктурните објекти на руските сили на окупираниот Крим.

Од август 2022 година, на Крим редовно се забележуваат експлозии. Во случај на напади со украински ракети и беспилотни летала, руската окупациска администрација обично тврди дека експлозиите наводно биле резултат на операцијата на противвоздушната одбрана или ефикасно уништување на беспилотни летала што се приближувале.

„Комуна“ (поранешен „Волхов“) е уникатен спасувачки брод лансиран на 30 ноември 1913 година, кој служи како „спасител на подморница“. Опремен е со подводен робот Seaeye Panther Plus и хидроакустична подводна комуникациска станица наречена „Кама“, која му овозможува да работи на длабочина и да го извади потонатиот товар.

Ukraine confirms that they hit the Russian warship Kommuna in temporarily occupied Sevastopol

