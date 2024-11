Турскиот „бајрактарr TB3“ го изврши првото ноќно приближување до носачот на дронови

Одбранбената и авијациската индустрија на Турција постигнаа голема пресвртница бидејќи беспилотниот борбен авион Bayraktar TB3 (UCAV) успешно изврши ноќни тестови за приближување над пистата на TCG Anadolu, предводник на турската морнарица.

Ова означува не само значаен чекор напред во способностите на Турција за војување со беспилотни летала, туку исто така ја нагласува улогата на TCG Anadolu како прв посветен носач на беспилотни летала во светот, иновација во поморската одбрана.

Bayraktar TB3 UCAV е дизајниран специјално да работи од бродови на кратки патеки како што е TCG Anadolu.

За разлика од својот претходник, TB2, TB3 може да ги свитка крилата, клучна адаптација што овозможува ефикасно складирање и брзо распоредување на палуби со ограничен простор. Напредните способности на TB3 вклучуваат продолжено времетраење на летот, поголем капацитет за носивост и подобрена точност на таргетирање, што го прави идеален за стратешките и логистичките барања на поморските операции. Неговата приспособливост на ноќните операции дополнително ги проширува оперативните способности на Турција, овозможувајќи деноноќно распоредување и зголемена флексибилност на мисијата.

Turkish Bayraktar TB3 UCAV conducts night approach tests over the runway of TCG ANADOLU, Türkiye’s largest warship and the world’s first drone carrier.

Bayraktar TB3 is designed for operations from short-runway aircraft carriers. pic.twitter.com/wNm7619z3y

— Clash Report (@clashreport) November 7, 2024