Тупак постхумно ќе добие ѕвезда на Булеварот на славните во Холивуд

Лос Анџелес- Тупак ќе биде постхумно почестен со ѕвезда на Булеварот на славните во Холивуд следната недела во Лос Анџелес, објави Стопанската комора на Холивуд на својата веб-страница.

Тоа е 2.758-та ѕвезда на комората и оваа ќе биде додадена во категоријата за снимање, рекоа организаторите.

Сестрата на раперот, Секјуа „Сет“ Шакур ќе ја прими наградата, соопштија организаторите, додека радио личноста Биг Бој ќе го води настанот.

Кој беше Тупак?

Тупак беше рапер, актер, активист и поет. Тој беше убиен во пукање во автомобил во септември 1996 година.

„Овој легендарен уметник продолжи да биде дел од жајтгејстот со децении по неговото смрт и ќе продолжи да биде важна културна фигура уште многу години“, рече Ана Мартинез, продуцент на Холивудската патека на славните, во соопштението за вестите. „Сигурно, како една од сопствените на Л.А., ѕвездата на Тупак ќе биде додадена на листата на најпосетувани ѕвезди“.

Кариерата на раперот траеше само пет години, но тој има продадено над 75 милиони плочи ширум светот. Неговиот албум „All Eyez on Me“ од 1996 година беше сертифициран за дијамант и вклучува хитови како „How Do U Want It“, „California Love (Remix)“ и „I Ain’t Mad at Cha“.

Тој беше примен во Куќата на славните на рокенролот во април 2017 година, а холограмот од него излезе на сцената на фестивалот за музика и уметност Коачела во 2012 година.