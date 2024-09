Трогателниот филм на Алмодовар на англиски јазик со 17-минутни овации во Венеција

Тилда Свинтон, Џулијан Мур и Педро Алмодовар се сила со која треба да се смета – ако нивниот прием во Венеција е нешто што може да се случи.

Триото го впиваше бурниот аплауз во Сала Гранде на Венецискиот филмски фестивал во понеделникот вечерта, каде светската премиера на првиот филм на англиски јазик на Алмодовар беше примена со жестоки 17-минутни овации.

Неговиот трогателен филм The Room Next Door, адаптација на романот на Сигрид Нуњез, What Are You Going Through, ги следи најпродаваните писатели Ингрид (Мур) и Марта (Свинтон) додека го обновуваат своето пријателство откако изгубиле контакт. Додека се нурнати во минатите спомени, анегдоти, уметност и филмови, Марта, која се бори со рак на грлото на матката во терминална фаза, сака да умре достоинствено и ја замолува Ингрид да биде во соседната соба кога ќе земе апчиња за евтаназија.

На прес-конференцијата на филмот претходно истиот ден, шпанскиот автор, познат по филмовите како „Жена на работ на нервен слом“ и „Се за мојата мајка“, разговараше за тоа како филмот е про-евтаназија. „Овој филм е во корист на евтаназијата“, рече тој.

„Тоа е нешто на кое му се восхитуваме на ликот на Тилда, таа одлучува дека ослободувањето од ракот може да се направи само со донесување на одлуката што таа всушност ја носи… „Ако стигнам таму порано, ракот нема да ме победи“, вели таа. И така, таа наоѓа начин да ја постигне својата цел со помош на нејзината пријателка, но тие мора да се однесуваат како да се криминалци“. Тој додаде: „Треба да постои можност за евтаназија низ целиот свет“.

Свинтон и Мур се признаваат огромни обожаватели на режисерот и го искористија своето време во Венеција за да му пеат пофалби. Мур рече дека не познава режисер во целиот свет кој би можел да сними подобар филм за женското пријателство.

„Објективот што Педро го става на оваа врска е дека не само што имаме приказна за мајката и ќерката, која всушност често ја гледаме во литературата и во филмот, туку многу ретко гледаме приказна за женското пријателство, а особено женските пријателки кои се постар“, рече Мур.

Таа додаде: „Не знам дека има друг режисер во светот кој би го направил тоа“. Нејзините коментари беа потрогателни од нејзиното и очигледното другарство на Свинтон за фото-повикот пред новинарот.

Свинтон, исто така, ја пофали режисерската палка на 74-годишниот режисер, објаснувајќи дека одамна му рекла на Алмодовар дека ќе направи се за да работи со него: „Еден ден, кога бев на истиот простор со него, реков: „Слушај. Ќе научам шпански за тебе. Не ми е грижа… Тој продолжи да биде мајстор што секогаш работи за да биде тука за овој филм. Да се ​​почувствува свежината, строгоста и апсолутната дисциплина на него е стравопочит, а јас сè уште се чувствувам како студент што го гледа својот прв филм“.

The Room Next Door ја имаше својата светска премиера во понеделник навечер на Меѓународниот филмски фестивал во Венеција и ќе ја добие својата премиера во САД како централен избор за филмскиот фестивал во Њујорк 2024 година на 4 октомври.

Филмот ќе се прикажува во кината на 20 декември, откако ќе биде купен од Sony Pictures Classics.