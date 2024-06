Тревога над Балтичкото Море: НАТО испрати авиони да пресретнат руски авиони

Борбени авиони на германското воено воздухопловство пресретнале руски авиони кои наводно оперирале „без план за лет и радио комуникација“ над Балтичкото Море.

Тимот на Луфтвафе утринава на социјалната мрежа Х напиша дека авионите на Еурофајтер кои летаат од Лиелварде, Латвија, како дел од мисијата на НАТО за зајакнување на балтичката воздушна полиција (ВАПБ), морале да полетаат на тревога откако Центарот за комбинирани воздушни операции ги предупредил на Руски авиони.

Германските воздухопловни сили беа потпомогнати од сојузникот на НАТО Финска, која покрена тревога за брз одговор (KRA) за да го идентификува авионот.

Mächtig was los über der Baltischen See: Unsere 🇩🇪 #Eurofighter von #VAPB in Lielvarde in 🇱🇻 sind heute nach Alarmierung durch das CAOC UEDEM zu einem zweiten Alpha Scramble aufgestiegen. Gemeinsam mit der #QRA unserer 🇫🇮 @NATO – Partner wurde eine IL-20 COOT und eine AN-12 CUB D… pic.twitter.com/Vrf6TDBgeK

