Трамп прогласи победа, уште три гласа го делат од Белата куќа

Само уште три гласа му недостигаат на републиканскиот кандидат Доналд Трамп за да победи на изборите во САД. Според резултатите од 44 држави од вкупно 51, каде што гласовите се пребројани, Трамп води со 267 наспроти 224 електорски гласови на Камала Харис, демократскиот кандидат, а има мнозинство од околу пет милиони обични гласови на Американците.

Трамп веќе објави победа во Флорида, каде што го следеше пребројувањето на гласовите.

„Ви благодарам многу. Добивањето на народниот глас беше многу убаво, многу убаво, ќе ви кажам“, рече тој.

Ниту еден републиканец, вклучително и Трамп, нема добиено мнозинство обични гласови на избори од Џорџ Буш во 2004 година, што ја прави реална објавената победа. Kажано во проценти, Трамп засега освои 51 отсто гласови на изборите, а Камала 47 отсто.

„Исто така, изгледа дека ќе ја задржиме контролата и врз Претставничкиот дом“, рече Трамп, сепак оставајќи простор дека можеби не е така. Како што беше објавено претходно републиканците ја презедоа контролата на Сенатот. Републиканската партија има мало мнозинство во долниот дом на Конгресот, а државите што сè уште не се пребројани ќе одредат дали тие ќе останат во водство.

