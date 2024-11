Трамп на средба со Бајден: „Политиката е тешка, но денеска е убав свет“

Претседателот на САД Џо Бајден денеска му порача на новоизбраниот претседател Доналд Трамп дека со нетрпение очекува „мирна транзиција“ во јануари, додавајќи дека ќе се погрижи неговиот претходник и наследник да биде соодветно прифатен при повторното преземање на Белата куќа во јануари.

– Па, г-дине избран претседател, поранешен претседател, Доналд, рече Бајден додека Трамп седеше до него пред камин во Овалната канцеларија. „Честитки“, додаде тој,

Бајден му рече „добредојде назад“ на Трамп, по што двајцата се ракуваа.

Трамп одговори: „Политиката е тешка и често не е многу пријатен свет, но денеска е убав свет и многу го ценам тоа“.

Нивната средба потоа продолжи зад затворени врати.

Последен пат кога Трамп беше во Овалната канцеларија, напиша двостранично писмо за Бајден и го остави во фиока во работното биро.

Тој денеска повторно се врати во Белата куќа, но под значително променети околности, уживајќи во своето враќање на власт.

Претходно денеска, Трамп се обрати пред Конференцијата на републиканците во Претставничкиот дом, фалејќи ги своите постигнувања на изборите и нарекувајќи го собирот „многу убав.“

