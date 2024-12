Трамп на Њујоршката берза: Ни претстојат добри години

По отворањето на тргувањето на Њујоршката берза во четвртокот, новоизбраниот претседател Доналд Трамп не сакаше да им каже на инвеститорите да купат повеќе акции додека тој ќе ја преземе функцијата.

„Не сакам да дојдам во ситуација кога тие го прават тоа, а ние имаме пад или нешто слично, бидејќи тоа секогаш може да се случи“, изјави Трамп за Џим Крамер од CNBC за „Squawk on the Street“.

Трамп постојано ја користеше берзата како барометар на перформансите за време на неговиот прв мандат. За тоа време, S&P 500 порасна за речиси 68%, достигнувајќи го највисокото ниво на сите времиња. Дел од тоа беше резултат на намалувањата на корпоративните даноци усвоени од администрацијата во тоа време. Банката на федерални резерви, исто така, ги задржа каматните стапки блиску до историски најниско ниво во тоа време, додека се обидуваше да ја поттикне инфлацијата, зголемувајќи ги и цените на акциите.

Во четвртокот тој ја пофали можноста за повторно намалување на даноците на берзата. „Ќе направиме работи кои досега не биле направени. Ќе продолжиме да ги намалуваме даноците“, рече тој. „Плаќаш 21% ако не градиш овде. Ако го направите тоа, ќе се обидеме да го подигнеме на 15%, но вие мора да го изградите вашиот производ, да го направите вашиот производ во САД“.

President-elect Donald Trump addresses the NYSE in recognition of being named @TIME Person of the Year.@realDonaldTrump | @lynnmartin pic.twitter.com/0AxphtfuX4

— NYSE 🏛 (@NYSE) December 12, 2024