Трагедија во Кувајт: Најмалку 35 загинати и 15 повредени во пожар во зграда (видео)

Најмалку 35 лица загинаа во пожар што зафати зграда во Кувајт, јавија кувајтските медиуми.

Повредени се 15 лица, а властите ги истражуваат причините за пожарот во јужната област Мангаф.

Пожан е ставен под контрола, изјави генерал-мајор Еид ал Овејхан од МВР на Кувајт.

More than 30 people were killed and dozens injured in a Mangaf building fire in Kuwait’s southern Ahmadi Governorate, said the Ministry of Health.

All injured people, including some in critical condition, have been taken to several nearby hospitals for necessary medical

