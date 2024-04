Том Селек никогаш нема да ја заборави средбата со Спилберг и Лукас, еве зошто

Том Селек никогаш не очекувал дека ќе стане актер, вели тој за PEOPLE. Но, додека ѕвездата (79) размислува за својата петдецениска кариера во Холивуд, јасно е дека патот бил вистинскиот за грубо згодниот срцекршач.

Се започна со Пепси. Селек присуствуваше на Универзитетот во Јужна Калифорнија со целосна стипендија за кошарка додека дипломираше бизнис администрација, кога имаше среќа во својата прва актерска свирка – портретирајќи кошаркар во реклама за Пепси. Подоцна тој беше ангажиран како ерген на „Играта за состаноци“ и се појави во „Младите и немирните“ пред да ја добие својата активна улога во Магнум, П.И.

„Тоа е навистина приказна за случајна кариера“, инсистира тој. „Никогаш не одев на часови по глума. Немав тренинг, немав желба“.

Во неговите нови мемоари, You Never Know (издаден на 7 мај од Dey Street Books), тој го истражува тоа патување и што тоа го научило.

„[Глумата] е приказна за неуспех, бескрајни неуспеси“, објаснува тој. „Ако сакате да се вклучите во актерскиот бизнис, подобро да имате апетит за тоа. И се обидов да го соопштам тоа… Затоа што беше некако долг пат“.

Дел од тој пат вклучуваше читање за главната улога во Raiders of the Lost Ark – додека тој чекаше да слушне дали неговиот Magnum, P.I. пилот ќе се снима.

Подолу, прочитајте сè за тоа во ексклузивен извадок од Никогаш не знаете:

„Кога влегов во собата за аудицијата, тоа беа само тие двајца момци: Стивен Спилберг и Џорџ Лукас. Не се чувствував особено нервозен.

Бев голем фан на Star Wars, па сигурен сум дека го кажав тоа. Кога се возев до дома, си помислив, момче, тоа беше прилично кул, без притисок и да се имам лице в лице со двајца луѓе чија работа ја сакам. И колку голема диверзија беше тоа од мојата преокупација со исходот на мојот [Магнум] пилот“.

Тој е повикан да чита за главната улога, но не му е дозволено да го види сценариото или тест страниците пред време.

„Стигнав таму, а Стивен побрза да ме поздрави, ми ги даде страниците за тестот, ми рече да не се грижам и да одвојам сето време што ми треба. Ме чекаше гардероба. Капата и кожената јакна ми помогнаа да го разберам периодот.

Кога возев дома, главата ми беше полна со мисли. Тие тестираат многу луѓе, што ако Magnum се продаде? Што ако не се продаде? Ова е водството во следната голема франшиза по Star Wars, така што процесот ќе биде долг. Толку многу добри работи се прикажуваа.

„Сакаме да ја играш Индијана Џонс“.

Мислам дека Стивен беше тој што ми кажа. Џорџ отсекогаш бил прилично тивок. Секогаш размислувам, ги прифаќам работите. Но, мислам дека забележав барем навестување на насмевка на неговото лице.

Види, немам поим како одговорив. Се надевам дека барем кажав благодарам.

Ми го предадоа сценариото, а Стивен рече: „Прочитај го, а потоа кажи ни што мислиш“.

Седнав и ја превртев насловната страница. Околу осмата страница, се израдував. О, с—… ова е прекрасно. Тоа беше делот каде што Инди го брка огромен тркалезен камен кој се тркала по ридот по него. Се потсетив на тоа кога се возев со мојот велосипед до театарот Ла Реина на булеварот Вентура во Шерман Оукс и ги гледав сериите за саботни филмови за 25 центи. И, се разбира, ме потсети на почетокот на Star Wars.

Целиот филм беше токму таму на страницата пред мене.

Сето ова ќе биде, како да го кажам, комплицирано. Исклучително комплицирано. Но, еј, ги имав Џорџ Лукас и Стивен Спилберг на моја страна. И, се разбира, го имав мојот доверлив А-тим на место, Скип и Бети.

Тој на крајот мораше да ја одбие улогата бидејќи Магнум П.И. беше продаден на CBS и подготвен да започне со снимање. Улогата на Индијана Џонс во Raiders of the Lost Ark му припадна на Харисон Форд.