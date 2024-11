Тод Хејнс ќе го предводи жирито на Берлинале во 2025 година

Филмскиот ветеран Тод Хејнс ќе го предводи натпреварувачкото жири на Берлинскиот филмски фестивал во 2025 година.

Соопштението утрово го објави фестивалот. Во изјавата, директорката на Берлинале, Триша Татл, го опиша Хејнс како „блескаво надарен писател и режисер“.

„Неговото дело е истовремено стилски разноврсно, но и непогрешливо негово“, рече Татл. „Откако неговиот дебитантски игран „Отров“ ја освои наградата „Теди“ во 1991 година, Берлиналето го следеше и го сакаше неговото снимање, а ние сме пресреќни што му се придружи на фестивалот како претседател на меѓународното жири за нашето 75-то издание.

Еден од пионерските гласови на независната американска кинематографија од 90-тите, Хејнс ја направи својата игра со Poison, експериментален научно-фантастичен филм со Едит Микс, Лери Максвел, Сузан Гејл Норман, Скот Рендерер и Џејмс Лајонс. Филмот ја освои квир филмската награда на Берлинале, во 1991 година, а ја освои и Големата награда на жирито на филмскиот фестивал Санденс. Неговите други заслуги ги вклучуваат Safe (1995), Velvet Goldmine (1998), измислениот биопик за Боб Дилан I’m Not There (2007), кој ја освои Големата награда на жирито во Венеција, минисеријата Mildred Pierce (2011), Carol (2015), Wonderstruck (2017), Dark Waters (2019), The Velvet Underground (2021).

Последниот филм на Хејнс беше May December во 2023 година со Натали Портман и Џулијан Мур во главните улоги. Филмот дебитираше во Кан, каде што беше преземен од Нетфликс и доби најдобро сценарио на доделувањето на Оскарите истата година. Хејнс требаше да го режира следното романтичен филм за хомосексуалците во кој глуми Хоакин Феникс, но филмот беше одложен откако Феникс се повлече.

Берлинскиот филмски фестивал следната година ќе трае од 13 до 23 февруари. Фестивалот ќе го одбележи првото издание на Татл на чело. Татл ги замени поранешните двојни директори на фестивалот Карло Чатријан и Мариет Рисенбек. Татл беше последен шеф на Лондонскиот филмски фестивал на BFI.