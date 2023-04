„Тесла“ отвора мегафабрика во Кина

Американскиот автомобилски бренд „Тесла“ отвора мегафабрика во Шангај, соопшти на Твитер производителот на електрични автомобили.

Фабриката ќе може да произведува 10.000 мегабатерии годишно, многу големи батерии што се користат за складирање на електричната енергија доволна за широка потрошувачка. Компанијата ја најави новата фабрика со фотографија од потпишувањето на договорот во Кина.

„Тесла отвора фабрика за Мегапак (Megapack) во Шангај за да го надополни производството во фабриката во Калифорнија“, објави Илон Маск на Твитер.

Кинеската државна новинска агенција Ксинхуа, која прва ја објави веста, наведува дека производителот на електрични автомобили со работа ќе почне во третиот квартал од оваа година, додека производството ќе почне во вториот квартал на 2024 година.

„Тесла“ управува со мегафабрика во Латроп, Калифорнија, која може да произведе 10.000 единици Мегапак секоја година – што е еквивалент на складирана енергија од 40 гигават-часови.

Tesla opening Megapack factory in Shanghai to supplement output of Megapack factory in California https://t.co/hDpqoyNeOx

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023