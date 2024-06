Терористички напади во Русија: Улични борби, нападнати цркви, убиени 15 полицајци

Најмалку 15 полицајци беа убиени вчера во серија напади во јужната руска провинција Дагестан, а убиени се и пет напаѓачи, пренесе Ројтерс, повикувајќи се на руските агенции. Вооружени напаѓачи отворија оган врз синагога и две православни цркви во Дербент, како и врз полициски контролен пункт во Махачкала.

Министерството за внатрешни работи соопшти дека во нападот бил убиен и православен свештеник, а биле запалени синагогата и православната црква. Агенциите јавуваат дека улични борби избиле во Махачкала, административниот центар на Дагестан. Националниот комитет за борба против тероризмот, од друга страна, соопшти дека се убиени пет напаѓачи.

Chairman of the Public Monitoring Commission of Dagestan Shamil Khadulayev: a priest was killed during the assault in Derbent. His throat was cut.

Security in church was shot. The rest of the priests have closed the church and are waiting for help.

Dagestan Telegram channels…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 23, 2024