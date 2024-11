„Танцот“ на Доналд Трамп стана вирален меѓу американските спортисти

Статична поза и раце кои се движат во ритамот на музиката: од неговата победа на претседателските избори, Доналд Трамп ја направи својата мини-кореографија вистински потпис. Таа беше широко прифатена на мрежите во последните денови, особено од американските спортисти.

Почнувајќи од Ник Боса, американски фудбалер кој го започна танцот Трамп на 10 ноември. Не беше изненадувачки гест, бидејќи на 27 октомври тој се појави со капа со про-Трамп слоганот „Мага“ („Направете ја Америка повторно голема“). Националната фудбалска лига му изрече парична казна на спортистот за да го казни. „Момците сакаа да го направам тоа (…) беше забавно“, објасни тој.

Jon Jones hit the Donald Trump dance after his win 🤣 🕺 #UFC309 pic.twitter.com/gFyZG2dWTf

— UFC Europe (@UFCEurope) November 17, 2024