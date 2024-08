Тамират Тола од Етиопија постави олимписки рекорд на маратонот во Париз

Атлетичарот Тамират Тола од Етиопија ги претрча 42 – та километри од маратонот на Олимписките игри во Париз за време од 2.06.26 со што постави нов олимписки рекорд.

Претходниот олимписки рекорд беше поставен на игрите во Пекинг, од Самуел Камау Ванџиру од Кенија и изнесуваше 2:06:32, додека светскиот рекорд го држи друг Кениец, Келвин Киптум и изнесува 2:00:35 поставен во октомври минатата година во Чикаго.

GOLD FOR TAMIRAT TOLA!🥇

The Ethiopian wins the Men's Marathon in a time of 2:06:26 – an Olympic record 😍#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/txQV6igD4R

— Eurosport (@eurosport) August 10, 2024