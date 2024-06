Светските лидери разговараат за украинскиот мировен патоказ. Русија е забележливо отсутна

Десетици светски лидери се собраа во саботата во швајцарското одморалиште за да разговараат за тоа како да се донесе мир во опустошената од војна Украина, иако сите надежи за вистински пробив беа пригушени поради отсуството на Русија.

Три години по војната, страните остануваат оддалечени како што некогаш биле, при што Киев се држи до своите барања Русија да ја напушти целата украинска територија што ја зазеде, а Москва притиска со својата офанзива со која веќе зазеде големи делови од источниот дел и јужна Украина.

И покрај отсуството на Русија од самитот во одморалиштето Бургеншток со поглед на езерото Луцерн, украинскиот претседател Володимир Зеленски на самиот почеток предвиде дека разговорите ќе доведат до „испишување историја“.

„Успеавме да му ја вратиме на светот идејата дека заедничките напори можат да ја запрат војната и да воспостават праведен мир“, рече тој на прес-конференција заедно со швајцарската претседателка Виола Амхерд.

За време на обраќањето на конференцијата подоцна, Зеленски рече дека самитот може да ја постави основата за евентуален крај на конфликтот.

„На првиот мировен самит, ние мора да одредиме како да постигнеме праведен мир, за на вториот веќе да се решиме за вистински крај на војната“, рече тој.

Швајцарските домаќини соопштија дека повеќе од 50 шефови на држави и влади ќе присуствуваат на собирот во одморалиштето Бургеншток со поглед на езерото Луцерн. Се очекуваа и околу 100 делегации, вклучително и европските тела и Обединетите нации.

Кој ќе се појави и кој не беше точка на интрига за состанокот за кој критичарите велат дека ќе биде бесмислен без присуството на Русија, која ја нападна Украина во февруари 2022 година.

Secretary of the Security Council of #Armenia Armen Grigoryan is participating in the “ #Ukraine Peace Resolution Summit” in #Switzerland . Thus, Armenia expresses its support for Ukraine’s resolution to achieve peace, which is unacceptable to #Russia . I think Armenia made the… pic.twitter.com/vHPYxmbKzm

Иако неговата земја не присуствуваше, рускиот претседател Владимир Путин во петокот го презеде реткиот чекор да ги постави своите услови за завршување на војната. Но, неговите предлози не вклучуваа нови барања, а Киев ги критикуваше како „манипулативни“ и „апсурдни“.

На конференцијата присуствуваа претседатели или премиери од земји како Британија, Еквадор и Кенија, потпретседателката на САД Камала Харис и неколку министри за надворешни работи, вклучително и од Турција и Саудиска Арабија. Во меѓувреме, некои клучни земји во развој како Индија, Јужна Африка и Бразил, кои само го набљудуваа настанот, испратија претставници од пониско ниво.

Кина, која ја поддржува Русија, се приклучи на голем број земји кои учествуваа на настанот. Пекинг рече дека за секој мировен процес ќе биде потребно учество на Русија и Украина и ги изнесе своите идеи за мир.

Минатиот месец Кина и Бразил се согласија на шест „заеднички разбирања“ за политичко решавање на украинската криза, барајќи од другите земји да ги поддржат и да играат улога во промовирањето на мировните преговори. Шесте точки вклучуваат договор за „поддршка на меѓународна мировна конференција одржана во соодветно време, признато и од Русија и од Украина, со еднакво учество на сите страни, како и фер дискусија за сите мировни планови“.

Main theses at the Peace Summit:

💬 Olaf Scholz stated the need to involve the Russian Federation in dialogue.

💬 “Freezing the war of the Russian Federation against Ukraine is not an answer, but only a recipe for future wars,” said the head of the European Commission.

💬 The… pic.twitter.com/rAv8r46WLP

— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) June 15, 2024