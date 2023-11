Светскиот шампион повеќе не е милионер, намерно ги потрошил пари за да си ја спаси кариерата

Актуелниот светски шампион во снукер Лука Бресел вели дека потрошил поголем дел од своите пари и дека повеќе не е милионер, а сето тоа го направил за повторно да се мотивира.

Белгискиот ас, кој го шокираше Марк Селби на „Крусибл“ во мај за да ја освои својата прва светска титула, вели дека изгубил голем дел од мотивацијата откако стигнал до врвот и решил да направи нешто драстично за да ја спаси кариерата.

Тој намерно ја испразни својата банкарска сметка купувајќи Ферари, Ренџ Роверс и Порше во обид да го „запали огнот“ во себе.

„Оваа недела купив уште два автомобила, па од милионер станав немилионер“, откри 28-годишникот и додаде:

