Спорен полот на уште една боксерка во Париз – еве ја во четвртфиналето

Боксерката од Тајван Лин Јутинг се пласираше во четвртфиналето на олимпискиот турнир откако ја совлада Узбекистанката Ситора Турдибекова, но тоа не е најважната вест за оваа натпреварувачка.

Прашањето за фер-плеј повторно се наметна, како претходниот ден на сега веќе познатиот меч меѓу Алжирката Иман Хелиф и Италијанката Ангела Карини, бидејќи пред една година ниту тајванѓанката Јутинг не помина низа ДНК тестови со кои беше утврден бројот на хромозоми.

Затоа, во 2023 година, Светската боксерска федерација им забрани на Алжирката Иман Хелиф и Тајланѓанката Лин Јутинг да учествуваат на Светското првенство.

И покрај тоа, Меѓународниот олимписки комитет донесе одлука дека и двете боксерки ги исполнуваат критериумите за избор и им дозволи да се натпреваруваат на Олимпијадата во Париз.

The next win for a "women" fighting against a women. Lin Yu-ting wins again Sitora Turdibekova of Uzbekistan in the Women's 57kg Round Of 16 Bout. #LinYuTing #boxing #Olympics #AngelaCarini #NoneGiusto #EndWokeness pic.twitter.com/h3U4Q0xUnN

— Alesandro_x (@x_alesandro) August 2, 2024