Човек пловел на фрижидер – од „Милтон“ спасени најмалку 1.600 луѓе и 140 животни на Флорида

Гувернерот на Флорида Рон Де Сантис денеска изјави дека досега најмалку 1.600 луѓе и 140 животни се спасени од ураганот низ американската сојузна држава.

Како што јави „Еј-би-си њуз“, најмалку 16 луѓе загинаа во ураганот Милтон, кој го зафати западниот брег на Флорида како ураган од трета категорија, носејќи торнада, силни ветришта и поплави.

Невремето принуди милиони луѓе да се евакуираат и предизвика голема штета.

(Видео) На 50 километри од брегот на Флорида спасиле маж кој пловел клекнат на фрижидер

Американската крајбрежна стража спасила маж кој се држел за фрижидер додека пловел на околу 50 километри од брегот. Спасувачите се симнаа од хеликоптерот и допливаа до човекот кој клечеше на врвот на ладилникот во Мексиканскиот залив.

Мажот бил пренесен во општата болница во Тампа, каде му била укажана лекарска помош. „Тој го преживеа она што е кошмарно сценарио дури и за најискусниот морнар“, изјави поручникот Дејна Грејди од американската крајбрежна стража.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.

The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.

Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) October 10, 2024