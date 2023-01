Сопругот на Србинката која исчезна во САД обвинет за нејзиното убиство, ја фрлил во инсенератор

Брајан Волш е обвинет за убиството на неговата сопруга Ана Волш, која исчезна на 1 јануари 2023 година, пишуваат српските медиуми.

Тој треба да се појави пред судот во Квинс, Њујорк во среда за да се изјасни за обвиненијата.

На рочиштето минатата недела тој негираше дека е вмешан во исчезнувањето на неговата сопруга Ана, по потекло од Србија. Нејзиното тело сè уште не е пронајдено.

Според последните информации, тој е осомничен дека го распарчил нејзиното тело во подрумот.

Имено, како што пишува ЛАМаг, Брајан бил во домашен притвор и ја чекал пресудата поради обвинение за измама, а се сомнева дека токму во тој период, на новогодишната ноќ, ја убил сопругата Ана во подрумот од куќата, а потоа нејзините останки се фрлени во инсинератор.

Окружниот обвинител на округот Норфолк, Мајкл Морси, рече дека доказите во истрагата ги поддржуваат обвиненијата.

„На судењето најверојатно ќе бидат презентирани дополнителни детали во истрагата и докази кои ги поткрепуваат тие обвиненија, но засега нема да бидат обелоденети“, рече тој.

Телефонскиот сигнал на Брајан бил лоциран на две депонии и центар за рециклирање каде се користеле печки за согорување. Станува збор за Абингтон и Броктон, две предградија на јужниот брег на Масачусетс, во близина на имотот на семејството Волш.

Brian Walshe now faces murder charge in disappearance of wife Ana Walshe. Norfolk DA’s Office says arraignment in Quincy District Court may be as soon as tomorrow at 9 a.m. #Boston25 pic.twitter.com/sWweZnPObH

— Drew Karedes (@DrewKaredes) January 17, 2023