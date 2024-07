Сопрен сообраќајот на аеродромот во Келн: Климатски активисти се залепија на пистата

Еден од главните регионални аеродроми во Германија ги запре сите летови откако климатски активисти се залепија на пистата.

Аеродромот Келн-Бон соопшти дека „неовластени лица“ влегле во областа на аеродромот, што доведе до прекин на сите летови. Бројни дојдовни летови беа пренасочени кон блиските аеродроми Дизелдорф, Хан, Нирнберг и Хановер. Десетици летови од аеродромот беа одложени или откажани, јавува Би-би-си.

Аеродромот Келн-Бон предупреди на „значителни прекини“ и ги советуваше патниците да го проверат статусот на летот пред да патуваат.

„Последната генерација“ ја повикува германската влада да постигне глобален договор за прекин на употребата на нафта, гас и јаглен до 2030 година.

‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS

Групата рече дека слични „мирни, граѓански протести на аеродромите“ се планирани за среда низ Европа и Северна Америка. Во Финска, демонстрантите беа снимени како ги блокираат безбедносните порти на аеродромот во Хелсинки „Вантаа“.

9 people have blocked the security gates at Helsinki Vantaa Airport in Finland.

We are taking action around the world to demand an end to oil by 2030. More to come…https://t.co/MQjSrr3krJ@elokapina#OilKills #FossilFuelTreaty pic.twitter.com/YYbB8ZCxDB

— Oil Kills (@_oilkills) July 24, 2024