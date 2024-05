Снимка од нападот на војникот на границата Полска – Белорусија

Мигрант кој се обидел илегално да ја премине границата од Белорусија во Полска во вторникот избодел полски војник, а полицијата споделила снимка од надзорните камери од инцидентот.

Нападот врз полскиот војник се случил за време на патрола долж границата во вторникот наутро.

За време на инцидентот, во кој дојде до судир со околу 50 илегални мигранти, беа повредени и други војници.

Според обвинителот, нападот се случил околу 04:30 часот по локално време. Напаѓачот посегнал низ отворот во челичната преграда и го прободел војникот во ребрата, а ножот останал во телото на војникот.

Снимката од инцидентот покажува дека била пружена итна медицинска помош, а војникот бил пренесен во болница во Хајновка, источна Полска.

Додека се обидувале да му помогнат на повредениот војник, илегалните мигранти продолжиле да ја напаѓаат граничната патрола.

🇵🇱‼️ Hybrid attacks from Belarus against Poland continue as 100+ migrants attempt to storm the border.

Polish PM Donald Tusk has offered his new-found support to outnumbered Polish border guards after years in opposition accusing the conservatives of "anti-migrant propaganda." pic.twitter.com/9Tkm16Bs3j

— Remix News & Views (@RMXnews) May 13, 2024