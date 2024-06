Словачка го шокираше фаворитот во групата Белгија, ВАР му поништи два гола на Лукаку

Групата Е денеска донесе две изненадувања. По победата на Романија против Украина (3:)), Словачка ја совлада Белгија минимално но многу вредно со 1:0.

Денеска не беше денот на водечкиот стрелец на Белгија, Лукаку, кој се изнапромашува, а и кога два пати ја погоди мрежата ВАР ги поништи головите.

Претходно, Романија направи големо изненадување совладувајќи ја Украина во првата средба од групата Е на Европското првенство, а Словачка приреди уште едно изненадување.

Romelu Lukaku’s three big chances missed are tied for the MOST in the EURO match since 2000 🤯

He’s also the first player with two goals overturned by VAR in a EURO match 😳

Unlucky day for the striker 💔 pic.twitter.com/h7UjzPuZys

— ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2024