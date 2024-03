Скандал во Дубаи – Русинот Рубљов дисквалификуван поради навреда на судијата

Рускиот тенисер Андреј Рубљ0в беше дисквалификуван на мечот со Александар Бублик, поради тоа што му се развика на линискиот судија, откако го загуби гемот во решавачкиот трет сет со резултат 6:7, 7:6, 6:5 за Казахстанецот.

Имено, пред решавачката размена во која го загуби натпреварот, топката на Александар Бублик го напушти теренот пред линиските, кои не ја прекинаа играта, за во продолжението на акцијата, Рубљов, малку декоцентриран, направи грешка и ја испрати топката во аут. Така Бублик го доби гемот и влезе во ситуација да сервира за финале.

Рубљов практично дотрча до судијата и почна да го пцуе на руски, што го разбрал судијата, кој потоа се пожалил на главниот судија и организаторите. А, епилогот беше дисквалификација. Рубљов се бранеше и рече дека зборувал на англиски и не навредувал никого, но тоа не му помогна.

И покрај поддршката на Бублик, главниот судија не ја промени својата одлука, па носителот на четири АТП титули го заврши своето учество во Дубаи без пари и веќе освоени бодови, што практично значи дека од следната недела ќе испадне од Топ 5 листата.

Бублик на тој начин се пласираше во финалето на турнирот од серијата 500, кој се игра за награден фонд од 3 милиони долари, каде ќе го чека Уго Умбер, кој го победи Данил Медведев.

Rublev was defaulted for this – apparently translated from Russian and it was so bad it was an immediate default. Can anyone confirm? He was adamant he was speaking English pic.twitter.com/cMkpSpspMN

— liv (@kokinakkis2) March 1, 2024