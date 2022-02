Скандал околу новите хрватски кованици на еврото: Мотивот на куната е плагијат

Откако хрватската Влада неодамна го претстави дизајнот на хрватските кованици на еврата, на кои се наоѓаат разни мотиви, како шаховницата, хрватската карта, животното куна, ликот на Никола Тесла и глаголицата, еден мотив предизвика контроверзи.

Се работи за мотивот на куната кој го дизајнираше Стјепан Прањковиќ и кој доби 70.000 куни за тоа.

На социјалните мрежи набрзо се прошири споредба на куната од кованицата на еврото и фотографијата на авторот Јаин Леч од Шкотска, која е објавена на интернет.

Луѓето коментираат дека главно има големи сличности на фотографијата со она што е употребено за дизајот на хрватското евро.

Авторот на фотографијата и сам се вклучи во расправата на Твитер.

@IainHLeach we really hope the designer of a croatian euro coin contacted you and paid for the rights… it looks suspiciously like your photograph.

— Marija (@Marija3737) February 4, 2022