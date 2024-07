Скандал на Олимпијадата во Париз: Судиите поништија гол на Аргентина два часа по натпреварот

Скандал на првиот натпревар на олимпискиот фудбалски турнир меѓу Аргентина и Мароко.

Иако, првично, натпреварот заврши 2:2, со гол на аргентинецот Медина во 90+16. минута, по постигнувањето на голот, судиите не означија крај на натпреварот бидејќи на теренот истрчаа гневните марокански навивачи, а следеше бркотница со обезбедување.

Аргентинците заминаа во соблекувалната, судијата Глен Ниберг од Шведска по протокол го прекина мечот, а Мароко поднесе жалба против голот на ривалот, бидејќи беше постигнат по офсајд позиција. По 90 минути циркус, судиите со помош на ВАР собата утврдија дека Мароканците се во право.

Екипите повторно излегоа на теренот, Аргентинците не успеаја да постигнат гол во тие три минути, па Мароко победи со 2:1.

Скандал каков што фудбалот не доживеал се случи на првиот натпревар од турнирот на Олимписките игри во Париз.

По речиси два часа, Ниберг ги врати играчите на теренот, се доигра три минути и натпреварот конечно беше регистриран со победа на Мароко од 2:1. Се на се, првата средба на Олимписките игри во Париз траеше четири часа.

Селекторот на олимписката репрезентација на Аргентина Хавиер Маскерано беше, во најмала рака, бесен по случувањата.

-Ова е најголемиот циркус што сум го видел во мојот живот. Денес седум пати влегуваа на теренот, ни фрлаа петарди. Ни кажаа дека заврши 2:2. Дури и Мароко не сакаше да игра, изјави Маскерано.

А потоа откри дека вчера крадци упаднале во соблекувалната на Аргентина.

-Вчера упаднаа во нашите простории, на Алмада му ги украдоа работите! Бараат да бидеме акредитирани за се, а потоа се случуваат такви работи, додаде легендарниот халф на Барселона.

Во наредните денови ќе има полемики, како за фудбалот и овој преседан од одлуката, така и за слабата безбедност, бидејќи мечот десетина пати беше прекинат поради „скокачи“ од трибините.

