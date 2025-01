Сите Севернокорејци во Курск би можеле да бидат убиени за 3 месеци – борбите се страшни (видео)

Целиот севернокорејски контингент од околу 12.000 војници кои во моментов се наоѓаат во рускиот регион Курск би можел да биде убиен или ранет до средината на април 2025 година доколку севернокорејските сили продолжат да претрпуваат големи загуби во тековните жестоки борби, проценува американскиот тинк-тенк Институт за проучување на војната.

North Korean infantry attacks Ukrainian positions in Kursk. This is yet another confirmation that it is not just “Ukrainian probelm.” When dictators joined to destroy a sovereign democratic country, it becomes the problem for the entire world. Because the next question is who is… pic.twitter.com/yUZ4zufo2e

— Roman Sheremeta 🇺🇦🇺🇸 (@rshereme) December 14, 2024