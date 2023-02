Сириско момче се снима под урнатините: „Не знам дали ќе преживеам“

На социјалните мрежи осамна снимка од сириско момче кое завршило под урнатините на зграда по земјотресот.

„Го снимам ова видео, не знам дали ќе преживеам или ќе умрам. Ако се подели ова видео, значи сум преживеал3, вели тој во видеото.

„Не можете да го знаете ова чувство ако ова не сте го доживеале. Ова може да го разберат само оние кои еднаш биле под урнатините“, вели на снимката, па додава дека во зградата во која живеел пред земјотресот имало уште три-четири семејства.

This Syrian boy records himself from

under the rubble after his home collapsed

due to the earthquake.#TurkeySyriaEarthquake #Turkey #earthquakes #HelpTurkey #syriaearthquake #Turquia pic.twitter.com/42hodIXqOV

— Subhan Jamil (@SubhanJamil17) February 8, 2023