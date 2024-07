Синот на Златан Ибрахимовиќ потпиша договор со Милан

Максимилијан Ибрахимовиќ (17), син на легендарниот напаѓач на најголемите европски клубови Златан, го потпиша својот прв професионален договор.

Имено, Ибрахимовиќ Јуниор потпиша договор со Милан, клубот во кој неговиот татко ја извршува функцијата клупски советник и должност на човек кој е врската помеѓу играчите и лидерите.

Zlatan Ibrahimovic's eldest son, Maximilian, has signed his first professional contract with AC Milan and will play for Milan's reserves, 'Milan Futuro,' in Serie C in the 2024-25 campaign.

They were training together at the club just over a year ago 🥹 pic.twitter.com/yC8ZRfvgvj

