Силниот тајфун Бебинка се движи кон Кина, откажани сите летови во Шангај

Кинеските власти се подготвуваат за обилни дождови бидејќи моќниот тајфун Бебинка се приближува до густо населениот источен брег на земјата и економскиот главен град Шангај, каде што ќе бидат откажани сите летови.

Се очекува тајфунот да стигне до копното и Шангај од вечерва до утре наутро, соопшти Министерството за справување со катастрофи, кое во саботата во соопштение за печатот предупреди дека тајфунот може да пристигне во текот на ноќта со „многу силен“ дожд.

Претставници на Министерството се состанаа во саботата наутро за да „разгледаат и спроведат заштитни мерки во клучните региони“, се вели во соопштението за печатот.

Со пристигнувањето на тајфунот оваа година што се совпаѓа со фестивалот на средината на есента, вториот најважен национален празник по кинеската Нова година, железничките оператори очекуваат жителите да остварат 74 милиони патувања за време на празникот, објави во саботата официјалната новинска агенција Ксинхуа.

Затоа, Министерството за справување со катастрофи ги повика надлежните да бидат повнимателни.

Министерството за водни ресурси во саботата започна итни операции за ризик од поплави во Шангај, како и во источните провинции Џиангсу, Жеџијанг и Анхуи, објави Ксинхуа.

Метеоролошката служба денеска издаде портокалови предупредувања за тајфун, второ највисоко ниво во системот со четири нивоа, за неколку области на Шангај и некои области во соседните провинции.

😱🌪 Breaking news

On Sunday, Shanghai took extensive measures in anticipation of Typhoon Bebinca, potentially the most powerful storm to impact the city since 1949. The city suspended all forms of transportation, ordered vessels back to port, and closed popular tourist… pic.twitter.com/0AIss77dQB

— 24/7WeatherPhenomenaObserver (@24weather24) September 15, 2024