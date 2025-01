Силен земјотрес го погоди Тибет, над 50 загинати (видео)

Најмалку 53 лица загинаа во силен земјотрес што утринава го погоди хималајскиот регион на Тибет во југозападна Кина. Според кинеските државни медиуми, многу згради се уништени. Според првите информации, повредени се над 60 лица, а уништени се над илјада куќи. Како што јави Би-Би-Си, се уште е рано да се процени бројот на жртвите.

Strong 7.0 earthquake that hit Tibet region made significant damage. Earthquake was widely felt in Nepal and India. #earthquake #sismo #temblor pic.twitter.com/eKVICcvWB0

Земјотрес со јачина од 7,1 степени според Рихтеровата скала го погоди северното подножје на Хималаите во близина на еден од најсветите градови на Тибет во вторникот, оштетувајќи ги зградите околу Шигатсе и принудувајќи ги луѓето да излезат на улиците во соседните Непал и Индија, според новинската агенција Ксинхуа.

Земјотресот во 9:05 часот по локално време (01:05 по Гринич) бил на длабочина од 10 километри, соопшти Центарот за земјотреси во Кина.

Scenes of destruction and houses collapsed in Tingri, Tibet after today’s earthquake measuring 6.8 on the Richter scale.

According to media, 53 people have been killed and the number could rise.

Winter conditions exacerbate the struggle. ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ pic.twitter.com/RLfGSkAQ8I

— Kyang Thang རྐྱང་ཐང་ (@Kyangs_Thang) January 7, 2025