Силен дожд и поплави во Англија, наставата откажана, многу патишта се непроодни

Обилни врнежи и поројни поплави погодија делови од Англија и Велс предизвикувајќи прекин на сообраќајот и материјална штета.

Патишта и куќи се поплавени во централна и јужна Англија, а во некои области во текот на ноќта врнеше дожд колку што врне за еден месец.

Continuous heavy rainfall and thunderstorms have caused widespread flooding in Dunstable, UK. #Dunstable | #UK Stay informed! Via:- chris Richardson pic.twitter.com/nagAdNijsL

На фудбалскиот терен на АФЦ Вимблдон во Лондон се појавила дупка, а итните служби примиле 350 повици поврзани со поплави.

Локалните власти соопштија дека сите служби за итни случаи работат што е можно побрзо и дека ранливите луѓе се приоритет. Долгите врнежи од дожд се очекува да продолжат и во текот на утрешниот ден, што може да зафати делови од Шкотска.

Rain clearing the far east, though further outbreaks of rain in parts of Scotland 🌧️

Otherwise plenty of dry and bright weather to start Tuesday with some coastal showers 🌦️

A chilly morning in the north in brisk winds and generally feeling cooler for all 🌡️ pic.twitter.com/xknhaN5uuz

— Met Office (@metoffice) September 23, 2024