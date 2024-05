Шок за шампионите. Денвер Нагетс на Јокиќ се надвор од НБА плеј-офот

Кошаркарите на Денвер Нагетс се поразени на свој терен во седмиот натпревар од конференциското полуфинале на Западната конференција на НБА лигата од Минесота Тимбервулвс. Конечните 98:90 за гостинскиот тим значат и дека Никола Јокиќ и шампионите од минатата сезона се простија од плеј-офот.

Минесота заостануваше со 15 поени на полувремето, заостануваше со 20 поени во третата четвртина, а на почетокот на четвртата четвртина дојде до водство од кое не се откажа до крајот на натпреварот. До вечерва ниту еден тим во историјата на НБА лигата не надокнадил -15 на полувремето во седмиот натпревар од серијата.

Во првото полувреме незабележителен беше лидерот на „волците“, Ентони Едвардс. Постигна само четири коша, подели три асистенции и во тој период беше без уловена топка. До крајот на натпреварот, тој заврши со 16 поени (6/24 од поле), осум скока и седум асистенции, мавтајќи провокативно кон домашната публика додека ја носеше топката над центарот и ги водеше Волците до нивната прва конференција. финале за 20 години.

Кај Денвер одличен беше актуелниот и трикратниот МВП на лигата Никола Јокиќ со 34 поени, 19 скока и седум асистенции. Џамал ​​Мареј постигна 35. Ниту еден друг играч од шампионите од минатата сезона не додаде повеќе од седум поени.

Минесота во финалето на конференцијата ќе игра против Далас Маверикс.

Повеќе непознати нема ниту на Истокот, каде Индијана Пејсерс на гости го совлада Њујорк Никс со 130:109 во седмиот натпревар од конференциското полуфинале. За големото финале ќе играат против Бостон Селтикс.

Од самиот почеток на седмиот натпревар Индијана поведе и со одлична офанзивна игра го разби Њујорк, кој со текот на времето се потешко го одржуваше ритамот на противникот поради бројните повреди во тимот.

Најпрвин Паскал Сијакам беше незапирлив за домашните, а потоа Тајрис Халибартон постигна тројка, со што Индијана имаше 20 поени предност во текот на втората четвртина. Њујорк квалитетно играше само во воведниот дел од второто полувреме кога ја намали негативата на помалку од десет поени, но шутерската моќ на Индијана многу брзо ја врати големата предност и на крајот лесно победи за влез во конференциското финале.

Последен пат Индијана стигна до тука во 2014 година, кога загуби од Мајами Хит во источното финале со 2-4. Претходната сезона играше и во конференциското финале и повторно беше поразена од истиот противник со 3-4.

Сите најдобри пет играчи на Индијана постигнаа 17 или повеќе поени. Халибартон постигна 26 со шест асистенции и замина со 6/12 од три. Сијакам и Ендру Нембхард постигнаа по 20, а Нембхард имаше шест асистенции и пет скока.

Донте ДиВинченцо постигна 39 поени за Њујорк со 9/15 тројки. Најдобриот играч на Њујорк, Џејлен Брунсон постигна 17 поени, но најголемиот дел од вториот дел го пропушти поради повреда на прстот. Алек Буркс постигна 26 поени.

“I think they’re built to beat us.”

Nikola Jokic on if the Timberwolves could be rivals moving forward.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/xWuyXEEVB0

— NBA (@NBA) May 20, 2024