Селин Дион: Кампањата на Трамп не може да ja користи ‘My Heart Will Go On’

Менаџерскиот тим на Селин Дион се огласи откако иконската песна на пејачката „My Heart Will Go On“ можеше да се слушне како свири на митингот на кој наслови поранешниот претседател Доналд Трамп, според видео клиповите од настанот објавени на интернет.

Трамп, републиканскиот претседателски кандидат, зборуваше на предизборниот митинг во петокот во Монтана. Во видеата објавени на социјалните мрежи, песната на Дион од 1997 година од оскаровецот „Титаник“ може да се слушне како видео на Дион навидум ја изведува песната на сцената пуштена на голем екран.

„Денес, менаџерскиот тим на Селин Дион и нејзината издавачка куќа, Sony Music Entertainment Canada Inc., станаа свесни за неовластеното користење на видеото, снимањето, музичкиот настап и сличноста на Селин Дион која ја пее „My Heart Will Go On“ на Доналд Собир на кампањата на Трамп/Џи Ди Венс во Монтана“, се вели во соопштението споделено на официјалните страници на социјалните мрежи на Дион.

„Во никој случај оваа употреба не е одобрена, а Селин Дион не ја поддржува оваа или каква било слична употреба“, се вели во соопштението.

Менаџерскиот тим потоа го доведе во прашање самиот избор на песна, прашувајќи: „И навистина, ТАА песна?“

Ниту претставниците на Дион, ниту на кампањата на Трамп веднаш не вратија барања за коментар.

Тематската песна „Титаник“, која го освои еден од 11-те Оскари на филмот во 1998 година, очигледно свирела на митинзите на кампањата на Трамп во изминатите години, според Дедлајн.

Луѓето на X, порано Твитер, го исмејуваа Трамп за изборот на песна по петочниот митинг, посочувајќи дека филмот за Џејмс Камерон е за брод што тоне – што некои онлајн го гледаат како метафора за претседателската кампања на Трамп во 2024 година.