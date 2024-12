Се извлекуваат луѓе од Асадовите „човечки кланици“ (видео)

Страшни извештаи доаѓаат од злогласниот затвор во Дамаск, луѓе во тајни простории под земја

Сириската група за цивилна заштита позната како „Бели шлемови“ соопшти дека ги истражува извештаите за преживеаните од озлогласениот воен затвор Сајднаја, познат и како „Кланица на луѓе“. Луѓето наводно се затворени во скриени подземни ќелии.

Пишувајќи на Твитер, групата соопшти дека испратила пет „специјализирани тимови за одговор при итни случаи“ во затворот, потпомогнати од водич запознаен со распоредот на затворот.

These people need help. Hundreds, possibly thousands, of prisoners are trapped 2-3 levels underground, behind electronic locks and hidden doors in Sednaya Prison. pic.twitter.com/W86gyQYTUX — Clash Report (@clashreport) December 9, 2024

Сајднаја е еден од затворите што беше ослободен откако бунтовниците ја презедоа контролата над земјата. Властите во провинцијата Дамаск соопштија дека продолжуваат со напорите за ослободување на затворениците, од кои некои „речиси се задушиле“ поради недостаток на вентилација.

Гувернерот на провинцијата Дамаск на социјалните мрежи апелираше до поранешните војници и затворските работници во режимот на Асад да ги достават шифрите на електронските подземни порти на бунтовничките сили. Тие велат дека не биле во можност да ги отворат за да ослободат „повеќе од 100.000 затвореници кои може да се видат на мониторите за видео надзор“.

Видео снимките кружат на интернет и низ новинските куќи, вклучително и Ал Џезира, од обидот да се добие пристап до долните делови на затворот.

Во него може да се види човек како користи некаков столб за да го пробие долниот ѕид, откривајќи мрачен простор надвор.

Други снимки го прикажуваат ослободувањето на затворениците, вклучително и мало дете кое се држи со својата мајка. Тој е прикажан во видеото од ослободувањето на жените ослободени од Турското здружение на притвореници и исчезнати лица во затворот Сајднаја (ADMSP).

„Тој [Асад] падна. Не плашете се“, вели гласот на видеото, очигледно обидувајќи се да ги увери жените дека сега се безбедни.

Chaotic scenes from the infamous Sednaya Prison, where people are going through layers freeing the prisoners. pic.twitter.com/LGGQktcNEE — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Видеото потврдено од АФП покажува како Сиријци брзаат да видат дали нивните роднини се меѓу ослободените од Сајднаја, каде што илјадници поддржувачи на опозицијата наводно биле мачени и егзекутирани под режимот на Асад.

За време на граѓанската војна, која започна во 2011 година, владините сили држеа стотици илјади луѓе во логори, каде што групите за човекови права велат дека тортурата е вообичаена.

Во саботата, Хајат Тахрир ал-Шам (ХТС) соопшти дека ослободила повеќе од 3.500 затвореници од воениот затвор во Хомс додека групата го заземала градот.

Како што влегоа во главниот град неколку часа подоцна рано во неделата, ХТС објави „крај на ерата на тиранијата во затворот Сајднаја“, кој стана синоним за најмрачните злоупотреби од ерата на Асад.

Во извештајот од 2022 година, ADMSP рече дека Сајднаја „ефикасно стана логор на смртта“ по почетокот на граѓанската војна.

Се проценува дека повеќе од 30.000 затвореници биле егзекутирани или умреле како резултат на тортура, недостаток на медицинска нега или гладување помеѓу 2011 и 2018 година. Повикувајќи се на сведочењето на неколку ослободени затвореници, најмалку уште 500 затвореници биле егзекутирани меѓу 2018 и 2021 година, се вели .

Во 2017 година, Амнести интернешнал ја опиша Сајднаја како „кланица на луѓе“, во извештајот во кој се вели дека егзекуциите биле одобрени на највисоките нивоа на владата на Асад.

Во тоа време, владата ги отфрли тврдењата на Амнести како „неосновани“ и „не вистинити“, инсистирајќи на тоа дека сите егзекуции во Сирија следат соодветна процедура.

The iron execution press in Sednaya Prison. After hanging, the body of prisoner is placed in the press and flattened like a sheet of paper. pic.twitter.com/REZPNV576z — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Видео снимката цитирана од Ројтерс покажува дека бунтовниците пукаат во бравата на вратата на затворот Сајднаја и пукаат повеќе за да ги отворат затворените врати што водат до ќелиите. Мажите се втурнаа во ходниците.

Друго видео, за кое новинската агенција Ројтерс вели дека е снимено на улиците на Дамаск, се чини дека прикажува неодамна ослободени затвореници како трчаат по улицата. Во него, случаен минувач прашува што се случило.

„Го урнавме режимот“, одговараат тие, предизвикувајќи возбудена смеа кај поранешниот затвореник.

Од сите симболи на репресивната природа на режимот на Асад, мрежата на затвори во кои исчезнаа оние кои изразуваа каква било форма на несогласување фрла најдолга и најтемна сенка.

Во Сајднаја, тортурата, сексуалните напади и масовните егзекуции беа судбина на илјадници. Многумина никогаш не се вратиле, а нивните семејства често не знаеле дали се живи или мртви со години.

Еден од оние кои го преживеале ова искушение, Омар ал-Шогре, изјави за Би-Би-Си во неделата дека преживеал три години затвор како тинејџер.

„Ја знам болката, ја знам осаменоста и безнадежноста што ја чувствуваш затоа што светот те остави да страдаш и не направи ништо. Го принудија мојот братучед, кого толку многу го сакав, да ме мачи, а ме тераат да го мачам. и двајцата би биле погубени“, опиша тој.

Сириската мрежа за човекови права проценува дека повеќе од 130.000 луѓе се подложени на притвор во такви услови од 2011 година, историјата на овие намерно застрашувачки институции се враќа многу подалеку.

Дури и во соседен Либан, стравот од исчезнување во сириски затвор беше распространет во текот на многуте години кога Дамаск беше доминантна странска сила.