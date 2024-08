САД: Го убивме водачот на групата поврзана со Ал Каеда во Сирија

Американската војска соопшти дека извршила напад во Сирија синоќа во кој загинал висок лидер на група поврзана со Ал Каеда.

Цел на нападот бил Абу-Абд ал-Рахман ал-Маки, висок лидер на Хурас ал-Дин, поврзан со Ал Каеда, се вели во соопштението на американската Централна команда на Х.

U.S. Central Command Forces Killed Hurras al-Din Senior Leader

Earlier today, U.S. Central Command Forces killed Hurras al-Din senior leader Abu-’Abd al-Rahman al-Makki in a targeted kinetic strike in Syria. Abu-’Abd al-Rahman al-Makki was a Hurras al-Din Shura Council member… pic.twitter.com/eIxqqU1vFq

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 23, 2024