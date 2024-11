Руте и Трамп разговараа за глабалната безбедност

енералниот секретар на НАТО, Марк Руте вчера се сретна со новоизбраниот американски претседател Доналд Трам во Палм бич, Флорида.

– Разговараа за сите проблеми на светската безбедност со кои се соочува Алијансата, изјави денеска портпаролот на НАТО, Фарах Дахалах, без да наведе повеќе детали за средбата.

Руте, кој е поранешен премиер на Холандија, по изборот на Трамп истакна дека сака да се сретне со него за да разговара за заканите што доаѓаат од Русија, Северна Кореја, Кина и Иран.

Брзам да седнам со претседателот Трамп и да видам како колективно ќе се се соочиме со заканите, истакна Руте на 7 ноември, на маргините на Самитот на европските лидери во Будимпешта.

NATO Secretary General Mark Rutte is going to meet with US President-elect Donald Trump in the near future to talk about the war in Ukraine. Rutte is said to try to convince Trump that a bad deal on Ukraine will hurt him as much as it will hurt Europe.

