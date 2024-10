Руските војски го освоија и градот Торецк во Донбас

Руските сили влегоа во предградието на градот Торецк, на линијата на фронтот во источна Украина, соопшти украинската војска доцна во понеделникот (7 октомври), помалку од една недела по падот на важниот град Вухледар.

„Ситуацијата е нестабилна, борбите се водат буквално на секој влез (во градот), изјави за украинската национална телевизија Анастасија Бобовникова, портпарол на Оперативната тактичка група „Луганск“.

„Русите влегоа во источната периферија на градот“„.

Засега нема коментар од руското Министерство за одбрана, кое претходно во понеделникот соопшти дека нивните сили нанеле штета на жива сила и опрема во близина на неколку населени места во областа, вклучително и во близина на Торецк.

Руски воени блогери, вклучително и група воени аналитичари кои го водеа познатиот канал на Телеграм „Рибар“, рекоа дека руските трупи продолжуваат да напредуваат кон центарот на градот.

Напредокот на московските сили – исто како и заземањето на Вухледар минатата недела – ја нагласи огромната супериорност на Русија во луѓе и материјал додека Украина бара повеќе оружје од западните сојузници кои ја поддржуваат.

This is what Toretsk looks like now.

"They are wiping out everything in their path using all the means at their disposal. Vuhledar, Pokrovsk, Myrnohrad, Kurakhove, Chasiv Yar and many other frontline towns and villages are currently experiencing the same fate. In Toretsk… pic.twitter.com/IJbLHHiQT8

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 30, 2024