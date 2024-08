Руските „неутралци“ на Олимписките игри како да не постојат

Ретко на подиумот и забранети на церемонијата на отворање, 15-те Руси кои се натпреваруваат на Олимпијадата во Париз имаат непријатен статус на „индивидуални неутрални спортисти“ (АИН) поради руската инвазија на Украина во 2022 година.

Некои во Олимпиското село се спротивставија на нивното учество на Летните игри, а мислењето во Русија беше поделено.

Во Русија Олимпијадата не се прикажува на телевизија, а некои политичари и медиумски личности дури ги нарекоа предавници оние кои се подготвени да се натпреваруваат во Париз.

Тоа е сложено прашање за спортистите, од кои некои се тинејџери, и сите се претпазливи да зборуваат за политика или војна.

Моето семејство се гордее со мене, само тоа е важно“, изјави тенисерката Дијана Шнајдер.

Таа и Мира Андрејева се првите Русинки кои освоија медал на Олимписките игри во Париз: сребро во женски двојки.

20-годишниот поранешен колеџ играч на државата Северна Каролина во САД рече дека е „неверојатно“ да се биде на Олимпијадата.

„Има многу луѓе од мојата земја на трибините и тие даваат голема поддршка. Денеска слушнав зборови на охрабрување“, рече таа по победата во четвртфиналето во четвртокот.

Тенисерите како Шнајдер и победникот на УС Опен од 2021 година, Данило Медведев се навикнати да се занимаваат со медиумите и да играат ширум светот без руско знаме. Други изгледаат преоптоварени.



Ангела Бладцева, 19-годишна трамполинистка, го зазеде петтото место во петокот и, држејќи плишана играчка, им рече на новинарите: „Има толку многу емоции, толку многу луѓе, сите се толку љубезни, среќни и тоа многу помага“.

Бладцева рече дека била во Олимпиското село со пријателка трамболист од Азербејџан и дека не ја прашале за војната.

„Никој воопшто не прашува, прашуваат дали ни било тешко да стигнеме таму, само позитивни прашања. Никој не кажува лоши работи“, рече таа.

Националните тимови пловеа по Сена во флотила чамци за церемонијата на отворање, но неутралните спортисти не беа вклучени.

„Вознемирувачки е што не ни дозволија, но што да правиме? – изјави Бладцева.

Од 32 „неутрални“ спортисти во Париз, 17 ја претставуваат Белорусија, а само 15 ја претставуваат Русија. А повеќе од 300 Руси беа на претходните Летни игри во Токио.

Меѓународниот олимписки комитет го забрани учеството на руските спортисти кои се во војска или јавно ја поддржале инвазијата на Украина.

ИОК, исто така, им забрани на Русите од екипните спортови. Атлетиката ја наметна својата целосна забрана.

Во гимнастика и кревање тегови, руските тимови ги прескокнаа квалификациските настани во знак на протест поради тоа што беа принудени да се натпреваруваат како неутрални или да бидат подложени на лупа, вклучително и преглед на нивните објави на социјалните мрежи.

Некои спортисти дури се квалификуваа, ги прифатија поканите од МОК, а потоа се повлекоа неколку недели пред почетокот на Олимпијадата.

Не беше јасно дали одлуката ја донеле под притисок на домашен терен. МОК наведува десет Руси и еден Белорусиец кои „првично прифатиле, но подоцна одбиле да учествуваат на Игрите“.

Борачот Шамил Мамедов накратко ѝ пркоси на одлуката на Руската боречка федерација да не испраќа спортисти. Федерацијата подоцна за руската државна новинска агенција Тас изјави дека Мамедов е исклучен од Олимпијадата бидејќи се повторила стара повреда.

Сребрениот медал што го освоија Шнајдер и Андрејев во неделата во тенис беше прв за руските спортисти.

Тие беа на подиумот во пропишаните зелено-бели тренерки, додека зеленото знаме со натпис AIN – францускиот акроним за „Индивидуален неутрален спортист“ – беше подигнато покрај знамињата на Италија и Шпанија.

Неутралните атлетичари од Белорусија во петокот освоија златни и сребрени медали во машка и женска конкуренција во брануваа, а белорускиот веслач Јевени Залати во саботата го освои среброто.

Кога неутрален спортист ќе освои златен медал, се свири „химна“ нарачана од МОК. Со возбудливи жици и истакнати ритам на тапани, повеќе звучи како заднина на инспиративно видео отколку на национална химна. Медалите на неутралните не се вбројуваат во официјалната табела за медали на организаторите на Игрите.

По скандалот со допинг, руските спортисти се натпреваруваа на последните Летни олимписки игри во Токио под името „Руски олимписки комитет“ и под помалку строги ограничувања: им беше дозволено да ги носат националните бои со музиката на рускиот композитор Петар Чајковски свирејќи за златото. освојувачи на медали.

Најмалку 82 спортисти на Олимписките игри во Париз се родени во Русија, вклучувајќи неутрални спортисти, според статистиката на норвешката телевизија NRK. Покрај тоа, повеќе од 60 се натпреваруваат за други земји.

Некои со години живеат надвор од Русија или како деца се преселиле во странство. Други ја променија својата спортска верност по руската инвазија на Украина.

Пливачката Анастасија Кирпичникова се натпреваруваше за Република Кореја на Олимпијадата во Токио. Таа со години тренираше во Франција пред да се приклучи на францускиот тим минатата година.

Кирпчникова го освои сребрениот медал за Франција на 1.500 метри слободно за жени зад Кејти Ледеки во средата.

Украинската влада и Олимпискиот комитет побараа руските спортисти да бидат исклучени од сите меѓународни спортови и се спротивставија на напорите на МОК да ги вклучи како неутрални, но тоа е „ништо“, критикуваше шефот на украинската олимписка делегација во изјава за Асошиетед прес. оваа недела. .

Украина накратко имаше политика на бојкотирање на олимписките квалификациски натпревари што им овозможи на Русите да учествуваат, но се откажа минатата година бидејќи ризикуваше да не биде воопшто претставена на Игрите.

Украинските активисти собираа информации за руските спортисти од социјалните мрежи во месеците пред Игрите, известувајќи за објавите на МОК за кои веруваат дека ја поддржуваат војната.

Некои Украинци, исто така, со сомнеж гледаат на промените во верноста на државата. Олга Харлан минатиот месец рече дека руските спортисти кои се приклучиле на тимовите на други земји по инвазијата „треба да се проверуваат повеќе“.

🚨Unique scenes at #Paris2024 ! 🏅 Litvinovich & Bardzilouskaya, both Belarusian 🇧🇾, won trampoline gymnastics 🤸‍♂️ medals under "AIN" (Athlètes Individuels Neutres) due to the IOC's ban on Russia 🇷🇺 & Belarus over the Ukraine 🇺🇦 conflict. #Olympics pic.twitter.com/bsU2x7nICR

— Pulkit Kumar Singh (@01pulkitSingh) August 3, 2024