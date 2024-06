Руски воени бродови впловија во пристаништето во Хавана (видео)

Руски воени бродови денеска впловија во пристаништето на главниот град Куба, Хавана, откако и американски и кубански официјални претставници оценија дека тоа не претставува безбедносна закана, јавија денеска западните медиуми.

Сепак, пристигнувањето на руски воени бродови во Хавана се толкува како демонстрација на сила на официјална Москва во момент на зголемена меѓународна тензија поради војната во Украина.

Неколку рибарски бродчиња и љубопитни набљудувачи стоеле долж булеварот Малекон покрај брегот во кубанската престолнина за да ги пречекаат руските воени бродови кои вопловија во пристаништето покрај тврдината Моро, стара 400 години.

🇷🇺🇨🇺👻🇺🇸 The Russian frigate "Admiral Gorshkov" entered the port of Havana. pic.twitter.com/6PFllL8FUg

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 12, 2024