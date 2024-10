Русите не успеаја, Молдавците сепак сакаат да влезат во ЕУ. Беше неверојатно тесно

Иако се чинеше дека руската кампања да влијае на референдумот за влез на Молдавија во Европската унија ќе успее, во последните неколку часа дојде до пресврт и Молдавците сепак избраа европска иднина.

На необврзувачкиот референдум за тоа дали да се промени уставот и да се заложи за влез во ЕУ, резултатот е крајно изедначен.

Остануваат да се обработат уште 30 избирачки места, а сегашната ситуација им оди во прилог на оние кои се за промена на уставот што ќе овозможи евентуален влез на Молдавија во Европската унија.

50,18 отсто од гласачите заокружиле дека сакаат промени, а 49,82 отсто гласале против промени. Разликата моментално е 5.421 глас, па победата на проевропејците е се поизвесна, но сепак можен е пресврт.

Се очекува разликата да се зголеми во корист на опцијата „да“, бидејќи остануваат да се бројат само гласовите од странство, кои во голема мера се проевропски.

Разликата во еден момент беше 79 гласа

Утрово во еден момент разликата беше неверојатни 79 гласа за проевропската опција од околу милион и пол гласови на референдумот.

