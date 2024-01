Русија: Украинците гранатираа пазар во Доњецк, 13 мртви (видео)

Најмалку 13 лица загинаа денеска при гранатирање на пазар во предградието на Доњецк, град во Украина кој моментално е под руска окупација, соопштија локалните власти.

Денис Пушилин, шеф на руските власти во Доњецк, додаде дека во нападот се повредени уште десет лица. Тој ја обвини украинската армија дека испукала гранати во Текстилшчик.

Киев допрва треба да го коментира инцидентот, а Асошиетед прес не може самостојно да ги потврди руските тврдења. Пушилин изјави дека итните служби продолжуваат да работат на местото на настанот.

🇺🇦 🇷🇺 VOICI À QUOI SERVENT LES ARMES LIVRÉES PAR LA FRANCE ET LES AUTRES PAYS OCCIDENTAUX !

En un peu plus de 30 minutes, l'artillerie ukrainienne a tiré 19 obus de calibre 155 mm sur les rues résidentielles du quartier Kirovski de Donetsk.

Il y a eu six attaques d'artillerie au… pic.twitter.com/DYTcdmw5ce

— Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) January 21, 2024