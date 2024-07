Русија го блокираше говорот на чешкиот амбасадор во ОН за убиените деца со канцер

Русија го блокираше говорот на чешкиот амбасадор во ОН околу нападот на болницата за деца болни од канцер, што го згрози целиот свет. Но, тој гест го направи говорот попопуларен на Твитер. Еве што рече тој:

-Колеги, прво и основно, во име на Чешка, сакам да ја изразам мојата длабока тага и тага за нападите на детската болница Охматдит, како и на неколку породилишта во Киев и низ Украина, кои резултираа со многу мртви и ранети. Она што се случи сега е несовесно. Чешка најостро ги осудува катастрофалните напади од страна на Руската Федерација врз болните деца извршени со хиперсонични проектили, што е крајно шокантно.

Упатувањето напади врз цивили и цивилни објекти е воено злосторство и секој таков напад е неприфатлив и мора веднаш да престане. За жал, Русија продолжува целосно да го игнорира меѓународното право, како и барањата за траен и праведен мир. Повеќе од очигледно е дека аргументите како „погрешен напад“ или „украинската противвоздушна одбрана го предизвика“ тука не држат никаква основа. Руската војска сигурно знаела совршено кон кои цивилни цели биле насочени проектилите и каква штета би предизвикале овие напади.

Колеги, без разлика какви лаги продолжуваат да шират руските пропагандисти, едноставната вистина останува: Русија на Путин е агресорот. Покренувањето на оваа војна за територијална агресија е избор на Русија. Грубото кршење на Повелбата на ОН и меѓународното право е избор на Русија. Бомбардирањето на училишта и болници е избор на Русија. Убиството на деца и цивили е избор на Русија. Нека потоне во тоа. Одговорните за оваа војна мора да одговараат.

Украина има потреба од нашата поддршка. Украина го брани својот територијален интегритет и се бори за опстанок. Сакам да ја искористам оваа прилика да потврдам дека чешката поддршка за Украина останува непоколеблива.Меѓународната заедница мора да преземе конкретни чекори за да стави крај на војната и да го поддржи суверенитетот на Украина во нејзините меѓународно признати граници. Чешка е решена да работи со сите оние кои вистински ги поддржуваат клучните принципи на Повелбата на ОН за да се стави крај на руската агресија врз Украина еднаш засекогаш, порача амбасадорот Јакуб Кулханек.

