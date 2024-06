Романско село станува најголемата воздухопловна база на НАТО во Европа, поголема и од Рамштајн во Германија

Шест Раф Еурофајтер Тајфуни стојат на пистата со нивните мотори кои „рикаат“ и персоналот на земјата брза да ги среди последните детали пред полетувањето. Во далечината, облак од прашина се издига во летната магла над градилиштето на пистата долга три и пол километри, додека жешкиот северен ветер дува против новите и старите хангари.

Воздухопловната база „Михаи Когалничеану“ (МК) е именувана по блиското село во Романија, кое го добило името по либерален политичар од 19 век, пишува Би-Би-Си. Тоа место сега неочекувано се претвора во најголемата база на НАТО во Европа, дури и поголема од Рамштајн во Германија.

Рускиот претседател Владимир Путин ја оправдува својата војна во Украина со тврдењето дека НАТО напредува на европската страна на Русија. Како одговор на неговата инвазија, уште повеќе фигури беа поместени напред на шаховската табла на НАТО.

Базата МК наскоро ќе има ескадрила романски авиони Ф-16, неодамна купени од Норвешка, како и беспилотни летала MQ-9 Reaper и воен град низ кој ќе ротираат персонал на НАТО, воздухопловните сили и поморските сили од 32 земји. Последна е Финска.

Базата е на само 20 километри од брегот на Црното Море, 300 километри како воздушна линија од Одеса и 400 километри од Севастопол, кој е под руска окупација на Крим.

Ова е трета и последна турнеја во базата на пилотот на РАФ, Чарли Таг.

„Има многу поголемо американско присуство овде, многу повеќе инфраструктура, домување, луѓе и опрема“, вели тој.

