Робот му скрши прст на момче на шаховски турнир во Москва

На видеото објавено на социјалните мрежи се гледа како роботот го зема прстот на момчето и го крши, а четири лица трчаат да му помогнат.

Роботот програмиран да игра шах, во текот на шаховската партија на Отвореното првенство во Москва, му скршил прст на момче кое му било противник, јавуваат британските медиуми.

Ова го потврди и претседателот на Московската шаховска федерација Сергеј Лазарев за новинската агенција ТАС С по инцидентот кој се случи минатата недела.

Младиот шахист одлучил да ја заврши партијата, но неговите родители најавија тужба.

И од федерацијата велат дека треба да се вградат дополнителни безбедносни протоколи, иако овој робот игра шах 15 години, апсолутно е безбеден и дека ова е единствениот инцидент на кој се сеќаваат.

All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/

On video – a chess robot breaks a kid's finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar

— Pavel Osadchuk 👨‍💻💤 (@xakpc) July 21, 2022