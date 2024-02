Регионот покриен со снег до 1 метар, линијата меѓу зима и пролет поминува низ Балканот

Дел од Европа и нашата област е под влијание на силна циклонска активност.

Саботата донесе и формирање на секундарен циклон во Џеновскиот Залив, кој ги зафаќа подрачјето на Алпите, Италија, Јадранот и неговата заднина.

Првиот ден од викендот обилни врнежи го зафатија подрачјето на Алпите, со обилни дождови, додека над 1.500 метри надморска височина паѓаше снег, со бурни ветрови.

Очекуваме дожд, но и натпросечни горештини за овој период од годината

Силното невреме веќе во петокот ја зафати Словенија, па во саботата наврна многу дожд низ земјата. Наврнаа над 200 литри дожд на метар квадратен во северозападниот, западниот и југозападниот дел на земјата.

Поради многу обилните врнежи, брз и повеќеметарски раст е забележан во сите региони на Словенија, со опасност од поплави, но добрата вест е што во претходниот период имаше суша, па коритата се подготвени да примат огромен количина на атмосферска вода.

Во исто време на над 1.500 метри надморска височина на запад и северозапад од Словенија вееше снег, а наврнаа и од 70 до 100 сантиметри снег, така што надморска висина околу 1.600 метри измерена и до 2 метри снег, а на Кредерица, над 2.000 метри и до 310 -320 см снег, додека пред врнежите беа околу 200 см.

Снегот повремено беше проследен со грмежи, што е вообичаено за овие региони, а и поради близината со Јадранот. Покрај обилниот снег, повисоките планини беа зафатени и од урагански ветришта со удари од 150 км/ч, со вистинска виулица.

Инаку, снегот со грмежи е честа појава во подрачјата каде има идеални услови за него. Во Европа најчесто се јавува во јужните и источните делови на Алпите, во областа Динариди и долж јадранскиот брег, односно на планините над Јадранот, како и на планините покрај западниот и југозападниот брег на Норвешка. Во Северна Америка е честа појава при навлегување на ледена воздушна маса, заедно со студен фронт, а речиси секојдневна појава во зима е и на источниот брег на Јапонија.

Каде е нултата изотерма?

Она што е интересно е дека има многу остра граница помеѓу подрачјата со и без снег и тоа се должи на многу топлото време. Нултата изотерма се наоѓа на околу 1.400 метри, така што сите области до таа висина имаа обилни врнежи од дожд, а над 1.500 метри имаше повеќе од 100 см снег.

